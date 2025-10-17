Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Спикер Нацсобрания РК посетит страны Европы

Write: 2025-10-17 10:41:17Update: 2025-10-17 10:42:29

Photo : YONHAP News

16 октября спикер Национального собрания РК У Вон Сик отправится в десятидневную поездку в страны Европы, в ходе которой он посетит Португалию, Италию и Испанию. В Португалии он проведёт переговоры со своим коллегой, спикером парламента Жозе Педру Агияром-Бранком и министром парламентских дел Карлосом Абреу Аморимом. В Италии У Вон Сик встретится с председателем Палаты депутатов Лоренцом Фонтаной и вице-президентом Сената Джаном Марком Чентинайом. Спикер Национального собрания РК посетит Ватикан, где встретится с государственным секретарём, кардиналом Пьетро Паролином и кардиналом Лазаро Ю Хын Сиком. В ходе встречи он выразит приверженность Сеула обеспечению успешного проведения Всемирного дня молодёжи 2027 года — важного мероприятия, объединяющего католическую молодёжь со всего мира. Затем У Вон Сик отправится в Испанию для переговоров с председателем Сената Педро Ролланом и председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь.
