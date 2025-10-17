Президент РК распорядился усилить борьбу с мошенничеством

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён распорядился ужесточить контроль за онлайн-предложениями о работе в Камбодже и усилить международную координацию в борьбе с ростом преступности, направленной против южнокорейцев в этой стране. Глава государства напомнил, что южнокорейцев привлекают в Камбоджу мошенническими предложениями о высокооплачиваемой работе, но вместо этого они попадают в руки преступных группировок. Ли Чжэ Мён поручил соответствующим ведомствам незамедлительно удалять фейковые онлайн-объявления о работе, используя систему экстренного контроля комитета по вопросам связи, медиа и телекоммуникаций. Он подчеркнул необходимость разработки комплексных правительственных мер реагирования, охватывающих все этапы: от превентивных мер и спасения жертв до выявления и судебного преследования причастных. Власти РК совместно с зарубежными диппредставительствами оценят риски мошенничества с трудоустройством в той или иной стране.