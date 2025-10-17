Импортные и экспортные цены растут в РК три месяца подряд

Photo : YONHAP News

Рост импортных и экспортных цен продолжается в РК три месяца подряд из-за роста мировых цен на нефть и колебаний валютных курсов. Как сообщили в Банке Кореи 17 октября, импортные цены выросли в сентябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на сырьё снизились на 0,1%, причём сырая нефть подорожала, а природный газ подешевел. Цены на промежуточные товары выросли на 0,5% в основном за счёт роста цен на металлические изделия на 1,3%, компьютерное, электронное и оптическое оборудование на 0,7%, на уголь и нефтепродукты на 1,3%. Цены на капитальные товары снизились на 0,2%, а на потребительские товары выросли на 0,1%. За тот же период мировые цены на нефть выросли на 0,9%. Рост экспортных цен составил в сентябре 0,6% по сравнению с августом. Продукция сельского, лесного хозяйства и рыболовства подорожала на 0,6%, промышленные товары – также на 0,6%, уголь и нефтепродукты - на 2,1%, компьютеры, электроника и оптические устройства – на 0,7%.