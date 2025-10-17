Открылась выставка вооружений ADEX-2025

Photo : YONHAP News

17 октября на авиабазе в Соннаме провинции Кёнгидо открылась крупнейшая в стране Международная выставка аэрокосмической и оборонной техники ADEX-2025 . Она продлится до 24 октября. Вторая часть мероприятия, начиная с 20 октября, будет проходить в выставочном центре KINTEX в Кояне провинции Кёнгидо. В выставке этого года участвуют порядка 600 компаний из 35 стран, на 50 компаний больше, чем участвовали в предыдущей выставке два года назад. На этот раз крытая выставочная площадь в комплексе KINTEX расширена на 58% по сравнению с 2023 годом, чтобы разместить около 2.900 стендов. С 17 по 19 октября выставка будет открыта для всех желающих, а с 20 по 24 октября только для специалистов. ADEX состоялась впервые в 1996 году как Сеульский авиасалон. В 2009 году она была расширена за счёт включения систем наземной обороны. Её цель - стимулировать экспорт отечественной оборонной продукции и содействовать обмену технологиями с мировыми производителями.