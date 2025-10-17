Граждане РК, задержанные в Камбодже, вернутся 18 октября

Photo : YONHAP News

Южнокорейские граждане, задержанные камбоджийскими властями, как ожидается, вылетят из Пномпеня в международный аэропорт Инчхон на чартерном самолёте, отправленном правительством РК около 2:00 ночи 18 октября (по корейскому времени). Об этом сообщил 17 октября журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Рак. Он добавил, что переговоры с властями Камбоджи продолжаются, и возможны различные варианты. На родину будут репатриированы 60, а не 59 человек, как сообщалось ранее. Большинство репатриантов – подозреваемые в преступлениях, на арест которых правительством выданы ордера, поэтому они будут доставлены в соответствии с законной процедурой. Их будут сопровождать сотрудники полиции РК, которые прибудут в Пномпень тем же самолётом. Как сообщалось ранее, 63 южнокорейца были задержаны в ходе операции по борьбе с мошенничеством в сфере трудоустройства в Камбодже. Сеул стремится обеспечить их возвращение домой, чтобы привлечь к ответственности за причастность к незаконной деятельности. Около 80 граждан РК, связанных с мошенничеством в сфере трудоустройства в Камбодже, остаются пропавшими без вести.