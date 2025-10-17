Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Write: 2025-10-17 18:11:13Update: 2025-10-17 18:11:51

Сеул сожалеет по поводу подношений храму Ясукуни

Photo : YONHAP News

Правительство РК выражает «глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что ответственные японские лидеры вновь принесли пожертвования или посетили храм Ясукуни, который прославляет прошлые агрессивные войны Японии». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 17 октября, Сеул призывает Токио «честно взглянуть в лицо истории и продемонстрировать раскаяние в связи с ошибками прошлого». Только такой подход «может стать основой для формирования доверительных двусторонних отношений, устремлённых в будущее»,- говорится в заявлении. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба направил подношение синтоистскому храму в Токио, который считается символом милитаристского прошлого. В нём чтят память 2 млн 466 тыс. японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века, в том числе, военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Действующие премьер-министры Японии лично не посещают храм с 2013 года, но направляют ему ритуальные подношения. Председатель Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, претендент на пост премьер-министра, сделала пожертвование из собственных средств. Ранее она посещала Ясукуни, но  на этот раз решила ограничиться подношением.
