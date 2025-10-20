Realmeter: Рейтинг президента РК 52,2%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 52,2% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 13 по 17 октября агентством Realmeter среди 2.518 взрослых граждан страны. 44,9% опрошенных не удовлетворены работой президента. Число респондентов, положительно оценивших деятельность президента, сократилось на 1,3%, а оценивших её отрицательно увеличилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.008 южнокорейцев, проведённого 16-17 октября, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 46,5%, снизившись за неделю на 0,7%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 36,7%. Это на 0,8% больше, чем неделю назад. Разрыв в рейтингах двух партий сократился до 9,8%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.