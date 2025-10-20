Hyundai Motor наращивает продажи в Европе

Photo : YONHAP News

На фоне трудностей, с которыми южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor сталкивается в США из-за высоких пошлин, продажи её продукции на европейском рынке растут. В частности, в сентябре в Австрии продано 1.966 легковых автомобилей, что на 102% больше, чем годом ранее. На долю Hyundai Motor пришлось 7,6% автомобильного рынка Австрии. Кроссовер Tucson стал самой продаваемой моделью: в прошлом месяце было продано 455 единиц. Общий объём продаж с января по сентябрь вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8.604 единицы. В прошлом году компания Hyundai Motor продала в Австрии 11.364 автомобиля, заняв шестое место на авторынке страны. В Германии большой электрический внедорожник Hyundai Motor Ioniq 9 был назван лучшим автомобилем премиум-класса на конкурсе «Автомобиль года-2026», обойдя такие люксовые бренды как Mercedes-Benz и BMW. Модель получила эту награду через три месяца после выхода на европейский рынок. Hyundai Motor планирует усилить своё присутствие в Европе, предлагая как электромобили, так и модели с бензиновым двигателем, адаптированные к местному спросу, включая компактные модели i20 и i10.