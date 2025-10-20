В РК сокращается число кинотеатров

Photo : YONHAP News

Крупнейшая в РК сеть мультиплексов CGV недавно объявила о закрытии кинотеатра Сine Library в районе Мёндон сеульского муниципального округа Чун-гу из-за сокращения числа зрителей. Кинотеатр прекратит работу после 29 октября. Это первый в стране кинокомплекс, объединяющий кинозал и фильмотеку, предлагая уникальное пространство, где посетители могут смотреть фильмы и изучать книги о кино. Основными причинами закрытия компания назвала «структурные проблемы в городских коммерческих районах, возникшие из-за пандемии COVID-19, и неэффективность работы». В этом году CGV уже закрыла 12 кинотеатров по всей стране, чтобы увеличить прибыль за счёт повышении качества обслуживания. Другая киносеть Megabox также недавно объявила о закрытии кинотеатра в районе Сонсу-дон в столичном муниципальном округе Сондон-гу. Закрытие кинотеатров отражает серьёзный спад отрасли в целом. Согласно недавнему отчёту Корейского комитета по кинематографии кассовые сборы за первые шесть месяцев нынешнего года составили 407 млрд 900 млн вон (286 млн долларов), что на 33,2% меньше, чем годом ранее. Резкое падение показателя комитет объясняет совокупностью факторов: широким использованием стриминговых платформ, ростом цен на билеты и слабыми показателями недавних блокбастеров.