Водный проект РК и ООН в Камбодже приостановлен

Photo : YONHAP News

Международный проект по улучшению управления водными ресурсами в Камбодже приостановлен в связи с ростом числа преступлений, направленных против южнокорейцев. Об этом сообщили в Корейском институте политики в области науки и технологий. Совместная инициатива, реализуемая Программой развития ООН и РК, направлена на укрепление устойчивости населения и сообществ в регионах вдоль реки Меконг, уязвимых к изменению климата и стихийным бедствиям, включая Камбоджу, Таиланд, Вьетнам и Лаос. В рамках проекта институт совместно с южнокорейскими частными компаниями реализовывал пилотную программу по созданию модели водоснабжения и управления водными ресурсами с использованием возобновляемых источников энергии в Камбодже. Однако запланированная церемония передачи программы камбоджийским властям, которая должна была состояться до конца этого года, отложена на неопределённое время. Однако институт продолжит реализацию аналогичных проектов в других странах.