МВФ: РК опустится с 37-е место в мире по ВВП на душу населения

Photo : YONHAP News

В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения РК составит в текущем году 35.962 доллара. Это на 0,8% меньше прошлогоднего показателя, составившего 36.239 долларов. В результате РК по объёму ВВП на душу населения опустится с 34-го на 37-е место среди 197 стран, включённых в статистику МВФ. Согласно прогнозу, рейтинг РК продолжит снижаться с 37-го места в этом году до 38-го в 2026, 40-го в 2028 и 41-го в 2029 году. Одновременно МВФ прогнозирует, что ВВП на душу населения Тайваня увеличится на 11,1% по сравнению с прошлым годом, составив 37.827 долларов, а его рейтинг поднимется на три позиции - с 38-го на 35-е место. По прогнозу МВФ, первое место по ВВП на душу населения в этом году займёт Лихтенштейн (231.071 доллар). В первую десятку войдут Люксембург, Ирландия, Швейцария, Исландия, Сингапур, Норвегия, США, Дания и Макао.