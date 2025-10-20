В рамках саммита АТЭС в Кёнчжу пройдёт бизнес-форум

Photo : YONHAP News

Около 1.700 лидеров мирового бизнеса, включая генерального директора корпорации NVIDIA Дженсена Хуанга, соберутся в РК на крупный бизнес-форум, который состоится в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как сообщили в Корейской торгово-промышленная палате, бизнес-форум пройдёт с 28 по 31 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Кроме главы Nvidia, своё участие в мероприятии подтвердили генеральный директор Amazon Web Services Мэтт Гарман, директор по маркетингу Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймон Кан, генеральный директор Citi Group Джейн Фрейзер и генеральный директор Johnson & Johnson Хоакин Дуато. В Кёнчжу прибудут также, управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и генеральный секретарь Организации экономического развития и сотрудничества Матиас Корманн. Участники форума обсудят широкий круг вопросов, включая экономические вызовы, геополитическое сотрудничество, цифровую трансформацию, стратегии суверенного искусственного интеллекта, цифровые валюты и будущую мобильность.