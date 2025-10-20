В Камбодже спасены ещё двое граждан РК, около 10 арестованы

Photo : YONHAP News

В ходе борьбы с онлайн-мошенничеством в Камбодже спасены ещё двое южнокорейских граждан, около 10 арестованы. Об этом сообщил 20 октября министр иностранных дел РК Чо Хён. Это произошло после возвращения на родину более 60 южнокорейских граждан, связанных с онлайн-мошенничеством. Сеул активизирует усилия по борьбе с широкомасштабной организованной преступностью, направленной против южнокорейцев. Смерть южнокорейского студента, убитого мошенниками, которые занимаются онлайн-трудоустройством, вызвала общественное возмущение. Как задержанные, так и освобождённые граждане страны будут репатриированы на этой неделе. В Камбоджу будут направлены дополнительно 40 консульских сотрудников для более эффективного реагирования на онлайн-мошенничество. Кроме того, будет запущена система раннего оповещения для региона Юго-Восточной Азии, чтобы обеспечить гражданам РК, нуждающимся в срочной помощи, более быстрый и эффективный доступ к консульским услугам,- отметил Чо Хён.