Полиция запросила ордера на арест 58 человек, доставленных из Камбоджи

Photo : YONHAP News

Полиция запросила ордера на арест 58 человек, репатриированных из Камбоджи в связи с предполагаемой причастностью к различным видам онлайн-мошенничества. 64 человека были доставлены домой из Камбоджи 18 октября. Один из них был немедленно арестован на основании предварительно выданного ордера, четверо были освобождены по прибытии, а один после того, как прокуратура отклонила запрос полиции о выдаче ордера на арест. 45 доставленных их Камбоджи находятся в ведении полицейского управления провинции Чхунчхон-Намдо, а 15 –провинции Кёнгидо, включая тех, кто уже освобождён. Оставшиеся четверо находятся под следствием в Тэчжоне, Кимпхо провинции Кёнгидо, Вончжу провинции Канвондо и управлении полиции сеульского муниципального округа Содэмун-гу. Все 64 человека прошли тесты на наркотики с их согласия, и результаты оказались отрицательными,- сообщила полиция.