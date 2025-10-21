С 1 по 20 октября экспорт РК сократился на 7,8%

Photo : YONHAP News

Согласно данным таможенного управления, опубликованным 21 октября, южнокорейский экспорт составил за период с 1 по 20 октября 30 млрд 150 млн долларов, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки в США сократились на 24,7%, во Вьетнам на 10,0%, а в Китай на 9,2%. Одновременно экспорт на Тайвань вырос на 58,1%, в Гонконг на 4,9%, а в Сингапур на 5,3%. Зарубежные поставки полупроводников увеличились на 20,2%, нефтепродуктов на 10,9%, а морских судов на 11,7%. При этом продажи легковых автомобилей снизились на 25,0%, а беспроводных коммуникационных устройств на 17,7%. Импорт за первые 20 дней октября составил 33 млрд долларов, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Закупки сырой нефти возросли на 12,6%, полупроводников на 0,8%, а легковых автомобилей на 41,7%, тогда как импорт газа сократился на 35,0%, а продукции машиностроения на 2,3%. Поскольку объём импорта превысил объём экспорта, дефицит торгового баланса составил 2 млрд 850 млн долларов.