Президенты РК и Египта обсудили пути укрепления сотрудничества

Photo : YONHAP News

Президенты РК и Египта - Ли Чжэ Мён и Абдель Фаттах ас-Сиси – обсудили 20 октября по телефону пути укрепления сотрудничества двух стран. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, они обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Египтом, которое исполнилось в этом году, высоко оценив уровень развития сотрудничества между Сеулом и Каиром. Контакты между двумя странами включают экономику, промышленное строительство, оборону и культуру,- отметили президенты. Они согласились с тем, что между РК, обладающей передовыми технологиями, и Египтом, который является хабом между Африкой, Ближним Востоком и Европой, существует большой потенциал для дальнейшего взаимодействия. Отметив активизацию личных и культурных обменов, включая рост популярности корейской культуры в Египте, главы государств сошлись во мнении о необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в сферах культуры и образования. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам безопасности на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.