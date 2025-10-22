Северная Корея запустила серию БРМД в Восточное море

Photo : KBS News

22 октября около 8:10 утра Северная Корея запустила серию баллистических ракет малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, запуски произведены с полигона Чунхва в провинции Хванхэ-Пукто. Дополнительных подробностей, таких как скорость, расстояние и высота полёта, в сообщении не приводится. Эксперты высказывают предположение, что могли быть запущены тактические баллистические ракеты «Хвасонпо-11Да-4.5». Они представляют собой модифицированную версию баллистической ракеты KN-23 с увеличенной боевой частью, в результате чего полезная нагрузка достигает 4,5 тонн. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими коллегами,- говорится в сообщении ОКНШ. Это пятый с начала текущего года запуск северокорейских баллистических ракет. Предыдущий был проведён 8 мая. Нынешний запуск примечателен тем, что он представляет собой демонстрацию силы в преддверии предстоящего визита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в РК на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.