Ли Чжэ Мён направил послание новому премьер-министру Японии

Photo : YONHAP News

21 октября президент РК Ли Чжэ Мён направил послание председателю правящей Либерально-демократической партии Японии Такаити Санаэ в связи с её избранием на должность премьер-министра. Южнокорейский лидер выразил надежду на личную встречу с новым главой японского правительства на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в РК в конце предстоящей недели. РК и Япония являются соседями, «которые делят общий двор», поэтому развитие сотрудничества в различных областях - политике, безопасности, экономике и культуре - имеет особую важность. Обе страны находятся сейчас на переломном этапе, когда необходимо открыть новые 60 лет двусторонних отношений,- говорится в послании. В условиях растущей неопределённости на мировой арене важность укрепления отношений между Сеулом и Токио как никогда велика. Лидер РК выразил надежду на то, что новый премьер-министр Японии продолжит курс на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и народами.