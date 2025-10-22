Глава ОКНШ проверил безопасность мест проведения саммита АТЭС

Photo : YONHAP News

21 октября председатель объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК генерал Чин Ён Сын проинспектировал места проведения предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Он посетил военные базы, ответственные за обеспечение безопасности, центры подготовки сотрудников охраны, проверил готовность к антитеррористическим операциям. На патрульном самолёте морской авиации P-8 Чин Ён Сын облетел зону ответственности южнокорейских военных у восточного побережья. Он призвал военнослужащих находиться в состоянии полной готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Председатель ОКНШ посетил также командный пункт в Международном конференц-центре «Хвабэк» в Кёнчжу, где ему доложили о мерах по обеспечению безопасности участников и гостей саммита. На время проведения мероприятия в Кёнчжу и его окрестностях будут размещены около 3.600 военнослужащих.