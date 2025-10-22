Единый госэкзамен пройдёт в РК 13 ноября

Photo : KBS News

13 ноября в РК будет проведён ежегодный единый государственный экзамен. Он состоит из пяти этапов, и его сдают учащиеся выпускных классов старших школ, а также выпускники прошлых лет, желающие поступить в вузы в 2026 году. Как сообщили в министерстве образования, по всей стране будут открыты 1.310 экзаменационных пунктов. Для участия в экзамене зарегистрировались 554.174 человека, что на 31.504 человека больше, чем в прошлом году. Экзамен длится с 8:40 до 17:45. Правительство обратилось с просьбой к государственным, муниципальным и частным компаниям начать работу на час позже, чтобы уменьшить пробки на дорогах. Кроме того, в утренние часы будет увеличено количество общественного транспорта, чтобы исключить опоздания на экзамен. В период с 13:10 до 13:35, когда будет проходить тестирование по английскому языку, будут приостановлены взлёты и посадки самолётов в аэропортах. С этой целью скорректируют расписание полётов. Кроме того, в этот период будут приостановлены артиллерийские стрельбы и передвижение танков.