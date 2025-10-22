Главный индекс Корейской биржи бьёт рекорды шесть дней подряд

Photo : YONHAP News

22 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI оказался ещё ближе к новому историческому рубежу в 4.000 пунктов. До него осталось лишь 116 пунктов. В момент открытия биржи KOSPI составил 3.827,23 пункта, увеличившись на 3,39 пункта или 0,09% выше закрытия предыдущего дня. Затем он начал плавно снижаться, ненадолго опустившись ниже отметки 3.800 пунктов, однако во второй половине дня индекс восстановился и быстро набрал обороты. Биржа закрылась на отметке 3.883,68 пункта, увеличившись на 59,84 пункта или 1,56%. Это был шестой торговый день подряд с рекордными максимумами для KOSPI. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ закрылся на отметке 879,15 пункта, увеличившись на 6,65 пункта или 0,76% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Промежуточный курс национальной валюты на 15:30 составил 1.429,8 воны за доллар. Таким образом, доллар подорожал на 2,0 воны.