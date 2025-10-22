Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Корея: Юг-Север

КНДР испытала гиперзвуковые ракеты

Write: 2025-10-23 10:12:27Update: 2025-10-23 15:06:45

Photo : YONHAP News

22 октября Северная Корея провела успешные испытания двух новых гиперзвуковых баллистических ракет в рамках программы развития оборонного потенциала. Как сообщило агентство ЦТАК, за испытаниями наблюдал секретарь Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. О присутствии на испытаниях северокорейского лидера Ким Чон Ына не сообщается. Ракеты, запущенные из района Ёкпхо в Пхеньяне в северо-восточном направлении, поразили цель в районе горного плато Квесанбон в уезде Оран-гун провинции Хамгён-Пукто. Модель ракет и их характеристики в сообщении не приводятся. Эксперты высказывают предположение, что могли быть запущены тактические баллистические ракеты «Хвасон-11Ма». Они представляют собой модифицированную версию баллистической ракеты KN-23 с увеличенной боевой частью. Данная ракета была показана на военном параде в Пхеньяне в начале октября. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты пролетели около 350 км и упали на суше. Это пятый с начала текущего года запуск северокорейских баллистических ракет. Предыдущий был проведён 8 мая.
