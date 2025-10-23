Ку Юн Чхоль: Внимание инвестициям, а не валютному свопу

Photo : Yonhap / Finance Ministry

РК и США сосредоточены на структуре инвестиций в размере 350 млрд долларов, которые Сеул обещал Вашингтону, а не на валютном свопе. Об этом заявил 22 октября в интервью Bloomberg TV вице-премьер, министр экономики и финансов РК Ку Юн Чхоль. Он напомнил, что южнокорейская сторона в ходе торговых переговоров отдаёт приоритет созданию сбалансированного инвестиционного пакета, сочетающего прямые инвестиции, кредиты и гарантии. Необходимость в валютном свопе может возникнуть или не возникнуть в зависимости от окончательной структуры инвестиционного плана. Он также заявил, что министр финансов США Скотт Бессент и правительство США полностью осознают потенциальные риски и последствия для валютного рынка РК, если все 350 млрд долларов инвестиций будут выплачены авансом. Коснувшись ослабления корейской воны по отношению к доллару, Ку Юн Чхоль заявил, что это отражает неопределённость, вызванную затянувшимися переговорами о тарифах. После решения имеющихся проблем неопределённость снизится,- добавил он.