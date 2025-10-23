РК и Китай обсуждают продление валютного свопа

Центральные банки РК и Китая продолжают переговоры о продлении соглашения о валютном свопе, срок действия которого истёк 10 октября. В 2020 году две страны подписали соглашение о пятилетнем продлении валютного свопа на сумму 59 млрд долларов. Подробная информация о масштабах и деталях нового соглашения будет опубликована после завершения переговоров. Банк Кореи опроверг сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что РК, Япония и Китай стремятся к трёхстороннему валютному свопу. Валютный своп - это инструмент, предназначенный для защиты от финансовых потрясений. Он позволяет стране, ощущающей нехватку ликвидности, занимать деньги у других стран в своей собственной валюте. Продление соглашения о валютном свопе поможет стимулировать торговлю и стабилизировать финансовые рынки в регионе,- сообщили в Банке Кореи.