Представитель РК посетил Японию

Photo : YONHAP News

Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ви Сон Рак посетил Японию, где встретился с представителями правительства, в том числе, с советником премьер-министра по национальной безопасности Кэйити Итикавой, а также с ключевыми политическими и государственными деятелями. Как отметили 22 октября в администрации южнокорейского президента, визит Ви Сон Рака, который совпал с вступлением в должность нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, был направлен на поддержание позитивной динамики двусторонних отношений после формирования нового кабинета министров Японии. Новое японское правительство понимает важность устойчивого развития отношений между Сеулом и Токио,- сообщили в администрации президента. Ви Сон Рак и японские представители договорились продолжать сотрудничество не только на уровне правительств, но и по другим каналам, включая парламенты и частный сектор экономики. Санаэ Такаити примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Кёнчжу в конце следующей недели.