РК и Казахстан обсудили сотрудничество в обороне

Photo : YONHAP News

22 октября в Сеуле состоялась встреча заместителей министров обороны РК и Казахстана Ли Ду Хи и Кайрата Садыкова. Обсуждались пути укрепления сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности. Кайрат Садыков находится в РК для участия в Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки ADEX-2025. Как отметил Ли Ду Хи, в Казахстане проживают около 120 тысяч этнических корейцев, и две страны успешно сотрудничают в различных областях. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности. Кайрат Садыков отметил, что правительство Казахстана рассматривает различные направления сотрудничества в оборонной сфере, включая подготовку военного персонала, проведение совместных учений и участие в международных миротворческих операциях. Участники встречи договорились продолжить обсуждение сотрудничества.