Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 2,5%

Photo : YONHAP News

23 октября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи сохранил учётную ставку на уровне 2,5% в целях обеспечения финансовой стабильности и поддержания экономического роста в условиях роста цен на жильё и ослабления национальной валюты. Банк Кореи начал смягчение денежно-кредитной политики в октябре прошлого года, снизив с тех пор ставку в общей сложности на 1%. Последнее снижение произошло в мае. Опасения вызывает также рост задолженности домохозяйств. Объём непогашенных кредитов, выданных южнокорейскими банками, составил в конце сентября 1.170 трлн 200 млрд вон (112 млрд 120 млн долларов). Недавно правительство ужесточило правила кредитования, снизив лимит ипотечных кредитов с 600 млн вон до 200 млн вон (139.600 долларов). Серьёзной проблемой является также снижение курса национальной валюты на фоне неопределённости, связанной с тарифными переговорами с США. Снижение учётной ставки может ещё больше ослабить корейскую вону и спровоцировать отток капитала из страны. Замораживание учётной ставки привело к увеличению разрыва между ключевыми ставками РК и США до 1,75%.