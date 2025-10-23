Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

РК и США обсудили визовые вопросы

Write: 2025-10-23 13:53:48Update: 2025-10-23 15:27:32

РК и США обсудили визовые вопросы

22 октября РК и США провели второе заседание рабочей группы по визовым вопросам. Оно прошло в формате видеоконференции. Директор департамента по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам министерства иностранных дел РК Чон Ги Хон и старший заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Джонатан Фриц сошлись во мнении, что деловые визы имеют решающее значение для южнокорейских компаний при открытии заводов в США. Они договорились активно изучать практические способы упрощённой выдачи рабочих виз. Чон Ги Хон и Джонатан Фриц обсудили реализацию договорённостей, достигнутых на первом заседании рабочей группы 30 сентября. Они подтвердили, что подразделение по оформлению виз сотрудникам южнокорейских компаний, инвестирующих в США, откроется при посольстве США в Сеуле в ближайшее время. Было отмечено, что сотрудники южнокорейских компаний используют для работы в США визу B-1.
