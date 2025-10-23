Чо Хён: РК и США пересмотрят соглашение о ядерной энергетике

Photo : YONHAP News

В ближайшее время РК и США начнут переговоры о пересмотре двустороннего соглашения по вопросам ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чо Хён в интервью MBC Radio. Он напомнил, что действующее соглашение позволяет Сеулу ограниченную переработку отработавшего ядерного топлива и обогащение урана ниже 20% только с согласия США. Сеул стремится пересмотреть соглашение, чтобы получить разрешение на переработку отработавшего ядерного топлива и обогащение урана в полном объёме, что позволит стране производить собственное ядерное топливо для гражданской энергетики. «Мы эксплуатируем 26 коммерческих ядерных реакторов. Ни одна другая страна с таким уровнем ядерной энергетики не зависит полностью от импортного топлива»,- заявил Чо Хён. Между тем, США занимают осторожную позицию в отношении снятия ограничений, поскольку перерабатывающий завод может быть использован для извлечения плутония, необходимого для создания ядерного оружия.