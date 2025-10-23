Главы МИД и министры торговли АТЭС встретятся в Кёнчжу

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел и торговли стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встретятся на следующей неделе в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто непосредственно перед саммитом АТЭС. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, министерская встреча пройдёт 29-30 октября. Сопредседателями встречи будут министр иностранных дел Чо Хён и представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу. Министры обсудят региональные проблемы и пути содействия общему процветанию посредством цифрового сотрудничества, рассмотрят меры по укреплению цепочек поставок и стимулированию торговли. По итогам встречи планируется принять совместное заявление. Кроме министров из стран-членов АТЭС, в ней примут участие представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Форума тихоокеанских островов, Совета тихоокеанского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной торговой организации.