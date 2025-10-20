Ли Чжэ Мён: Тарифные переговоры будут успешными

Photo : YONHAP News

РК может достичь «рационального» торгового соглашения с США, поскольку обе страны активно работают над урегулированием оставшихся разногласий. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в интервью CNN, опубликованном 23 октября. «Я верю, что в конце концов мы сможем достичь разумного и приемлемого результата, потому что мы - альянс, и у нас обоих есть здравый смысл и рациональность»,- сказал южнокорейский лидер. Он не дал конкретного ответа на вопрос о том, могут ли переговоры по тарифам завершиться к визиту президента США Дональда Трампа в РК, отметив лишь, что переговоры займут «ещё некоторое время». Отвечая на вопрос о возможности встречи Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына в рамках саммита АТЭС, Ли Чжэ Мён сказал, что вероятность такой встречи невелика. Однако она могла бы стать первым шагом к решению многих вопросов. «Если лидеры США и Северной Кореи смогут внезапно встретиться, это будет хорошим событием. Я считаю, что президент Трамп стремится к миру во всём мире, поэтому я попросил его взять на себя роль миротворца»,- отметил южнокорейский лидер.