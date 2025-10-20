Ким Мин Сок: Саммит АТЭС будет успешным

Photo : YONHAP News

Поскольку лидеры США и Китая примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), он пройдёт успешно. Об этом заявил журналистам премьер-министр РК Ким Мин Сок, осматривая 23 октября места проведения предстоящего саммита в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Известно, что президент США посетит РК 29–30 октября, то есть, до открытия саммита АТЭС, и не примет участие в мероприятии. «Я сожалею, об этом, но ожидаю содержательных дискуссий с главой Белого дома»,- сказал Ким Мин Сок. Что касается возможности диалога между лидерами США и Северной Кореи на полях саммита АТЭС, то никакого решения по этому поводу пока не принято,- отметил Ким Мин Сок. Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп остаётся открытым для переговоров с северокорейским лидером Ким Чон Ыном «без каких-либо предварительных условий». Коснувшись проведения тарифных переговоров между РК и США, Ким Мин Сок подтвердил, что стороны значительно сблизили свои позиции. Между тем, пока неясно, удастся ли решить оставшиеся вопросы до саммита АТЭС.