Президент РК выскажется за стратегическое партнёрство с АСЕАН

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён представит новую инициативу Сеула по укреплению стратегического партнёрства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на региональном саммите в Малайзии. Об этом сообщил начальник управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Ви Сон Рак. В своём выступлении на саммите АСЕН в Куала-Лумпуре 27 октября президент РК представит инициативу Сеула по укреплению стратегического партнёрства, направленного на поддержку молодёжи в странах АСЕАН, а также превращения РК в «партнёра по поддержанию мира и стабильности в регионе». Южнокорейский лидер планирует поделиться видением Сеула в отношении мира на Корейском полуострове, и не исключена возможность принятия совместного заявления по проблемам Корейского полуострова. 26 октября Ли Чжэ Мён встретился в Куала-Лумпуре с представителями корейской общины Малайзии. Он пообещал увеличить поддержку соотечественников, проведя такие реформы, чтобы корейские граждане за рубежом могли реализовывать свои права, не испытывая неудобств.