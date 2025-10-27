Ли Чжэ Мён: РК и США в тупике по инвестиционным вопросам

Photo : YONHAP News

РК и США по-прежнему не могут прийти к согласию по ключевым вопросам выполнения инвестиционного обязательства Сеула в размере 350 миллиардов долларов, предусмотренного рамочным соглашением с Вашингтоном. Об этом президент РК Ли Чжэ Мён заявил в интервью Bloomberg. «Способ инвестирования, объем инвестиций, сроки и то, как мы будем распределять убытки и дивиденды, — всё это остаётся камнем преткновения»,- сказал Ли Чжэ Мён. США, конечно, постараются максимально реализовать свои интересы, но это не должно привести к катастрофическим последствиям для РК. «Обсуждение продолжается, и существуют некоторые разногласия, но задержка не обязательно означает провал»,- отметил южнокорейский лидер, добавив, что, по его мнению, сторонам удастся достичь «разумного результата». На 29 октября запланированы переговоры южнокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Они должны пройти в Кёнчжу, в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.