Президент РК предложил АСЕАН бороться с преступностью

Photo : YONHAP News

РК активизирует сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе с транснациональной преступностью и предотвращении попадания молодёжи в сети организованных преступных сетей. Об этом южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён заявил 27 октября на саммите РК-АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре. «Организованные преступные группировки распространяются в приграничных районах, где верховенство закона ослаблено, и, к сожалению, многие молодые люди становятся жертвами транснациональной преступности»,- сказал Ли Чжэ Мён. Он заявил, что полицейское управление РК будет тесно сотрудничать с АСЕАНПОЛ (руководителями полиции АСЕАН) для искоренения криминальных структур, расширяя сотрудничество в сфере уголовного правосудия как на двусторонней основе с отдельными странами, так и в рамках АСЕАН в целом. Президент РК также изложил инициативу Сеула по углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства, заключённого с АСЕАН в прошлом году, и предложил провести специальный саммит Корея-АСЕАН в 2029 году в ознаменование 40-летия установления дипломатических отношений.