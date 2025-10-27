В Кёнчжу собрались старшие должностные лица АТЭС

Photo : YONHAP News

Высокопоставленные представители стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) собрались в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Они обсуждают вопросы ослабления напряжённости в мировой торговле и ликвидации сбоев в цепочках поставок. 27 октября встреча началась с двухдневного Заключительного совещания старших должностных лиц, в ходе которой РК, как председатель, делится опытом в области искусственного интеллекта (ИИ) и мерами реагирования на демографические изменения. Результаты совещания будут представлены на министерской встрече АТЭС, которая состоится 29-30 октября. Министры иностранных дел и торговли 21 страны АТЭС обсудят региональные проблемы и пути содействия общему процветанию посредством цифрового сотрудничества, а также меры по укреплению цепочек поставок и стимулированию торговли. По итогам встречи планируется принять совместное заявление. Около 1.700 лидеров мирового бизнеса соберутся на крупный бизнес-форум, который пройдёт в Кёнчжу с 29 по 31 октября. Его участники обсудят широкий круг вопросов, включая экономические вызовы, геополитическое сотрудничество, цифровую трансформацию, стратегии суверенного искусственного интеллекта, цифровые валюты и будущую мобильность.