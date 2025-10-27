Realmeter: Рейтинг президента РК 51,2%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 51,2% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 20 по 24 октября агентством Realmeter среди 2.519 взрослых граждан страны. 44,9% опрошенных не удовлетворены работой президента. Число респондентов, положительно оценивших деятельность президента, сократилось на 1,0%, а оценивших её отрицательно не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.008 южнокорейцев, проведённого 23-24 октября, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 44,1%, снизившись за неделю на 2,4%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 37,3%. Это на 0,6% больше, чем неделю назад. Разрыв в рейтингах двух партий сократился c 9,8% до 6,8%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.