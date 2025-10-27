В рамках саммита АТЭС проходят деловые мероприятия

Photo : YONHAP News

На этой неделе в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдёт ряд деловых мероприятий, направленных на демонстрацию технологической конкурентоспособности отечественных компаний и стимулирование экспорта. Как сообщили 27 октября в министерстве промышленности и торговли РК, их общая тема - «Глобальный выход корейских компаний за пределы АТЭС». С 28 по 30 октября в Кёнчжу пройдёт саммит генеральных директоров, в котором примут участие около 1.700 представителей стран-членов АТЭС и международных компаний, таких как Nvidia, Amazon Web Services, Google, Citigroup и Johnson & Johnson. Саммит, который пройдёт под девизом «Мост, бизнес, будущее», будет включать 20 сессий, посвящённых различным темам, таким как искусственный интеллект, устойчивая экономика, биомедицина и финансы. С 27 по 30 октября крупные южнокорейские компании проводят форум по судостроению, оборонной промышленности, искусственному интеллекту и энергетике будущего. В Сеуле в рамках саммита АТЭС проходят такие мероприятия как конференция Invest Korea, ярмарка по содействию экспорту Boom-up Korea и глобальная технологическая конференция.