Президент РК вернулся на родину, приняв участие в саммите АСЕАН

Photo : YONHAP News

Поздно вечером 27 октября президент РК Ли Чжэ Мён вернулся на родину из Куала-Лумпура, столицы Малайзии, где он принимал участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В Куала-Лумпуре он встретился с соотечественниками, проживающими в Малайзии, провёл переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, в ходе которых обсуждались пути укрепления стратегического партнёрства и расширения обменов между двумя странами. Выступая на саммите РК-АСЕАН, южнокорейский лидер подчеркнул важность сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства. Он предложил активизировать борьбу с транснациональной преступностью и предотвращать попадание молодёжи в сети организованных преступных сетей. Выступая на саммите АСЕАН+3 (РК, Китай и Япония), южнокорейский лидер отметил необходимость расширения взаимодействия между АСЕАН и тремя странами. В рамках саммита состоялась его первая личная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Перед возвращением на родину Ли Чжэ Мён встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.