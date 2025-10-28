Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Лидеры АСЕАН обсудили расширение торговли

Write: 2025-10-28 11:00:43Update: 2025-10-28 11:40:44

Лидеры АСЕАН обсудили расширение торговли

Photo : YONHAP News

27 октября участники саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившего в Куала-Лумпуре, провели серию многосторонних и двусторонних встреч, на которых обсуждались меры по укреплению экономического и торгового сотрудничества. Состоялся, в частности, саммит участников всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (ВРЭП), крупнейшего многостороннего соглашения о свободной торговле, в ходе которого состоялся обмен мнениями по вопросам расширения рынков, развития торгово-инвестиционного взаимодействия, укрепления устойчивости цепочек поставок и продвижения цифровизации. Это был первый саммит ВРЭП после 2020 года. В нём приняли участие лидеры стран-членов АСЕАН и стран-партнёров. Участники подчеркнули необходимость эффективного использования потенциала ВРЭП, охватывающего около 30% мировой экономики, для смягчения последствий глобального протекционизма. В настоящее время в состав ВРЭП входят 15 государств: 10 стран АСЕАН, РК, Китай, Япония, Австралия и Новая Зеландия.
