Рост экономики РК в третьем квартале 1,2%

Photo : YONHAP News

По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 28 октября, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) РК в третьем квартале составил 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый высокий показатель за последние полтора года — с первого квартала прошлого года. В годовом исчислении экономика выросла на 1,7%. Частное потребление выросло на 1,3%, что стало самым быстрым ростом с третьего квартала 2022 года, в то время как государственные расходы увеличились на 1,2%, что является самым высоким показателем с четвёртого квартала 2022 года. Экспорт увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря высокому мировому спросу на полупроводники и автомобили. Инвестиции в производственные мощности выросли на 2,4%, в то время как инвестиции в строительство снизились на 0,1%. Рост в обрабатывающей промышленности составил 1,2%, в первую очередь за счёт роста в сфере транспортного оборудования, компьютеров, электроники и оптических устройств. Сфера услуг выросла на 1,3%, что обусловлено восстановлением оптовой и розничной торговли, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.