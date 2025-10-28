Потребительские настроения продолжают ухудшаться

Photo : YONHAP News

Потребительские настроения в РК продолжают ухудшаться на фоне затянувшихся переговоров с США о новой тарифной схеме и напряжённости в китайско-американских торговых отношениях. По данным Банка Кореи, опубликованным 28 октября, индекс потребительских настроений (CCSI) снизился на 0,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 109,8 пункта. CCSI рассчитывается на основе шести индикаторов: текущего уровня жизни, ожиданий по уровню жизни, прогноза доходов домохозяйств, прогноза расходов, оценки текущей экономической ситуации и ожиданий роста экономики. Индекс выше ста указывает на преобладание числа домохозяйств, положительно оценивающих экономическую ситуацию, над числом тех, кто настроен пессимистично. Индекс рос пять месяцев подряд, вплоть до августа, на фоне устойчивого экспорта и оптимизма в отношении дополнительного бюджета правительства. Однако в сентябре он снизился на 1,3 пункта.