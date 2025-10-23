Тарифные переговоры РК-США: Компромисса пока нет

Photo : YONHAP News

До южнокорейско-американского саммита в Кёнчжу остаётся совсем мало времени, и в Сеуле полагают, что шансов завершить переговоры о тарифах до новой личной встречи лидеров двух стран нет. 27 октября, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One по пути в Токио, Дональд Трамп выразил уверенность в возможности достижения компромисса. Однако министр финансов США Скотт Бессент сохраняет осторожность. По его мнению, несмотря на достигнутый прогресс по всем вопросам, многие детали ещё предстоит урегулировать. 24 октября, перед отъездом в Малайзию, первую остановку в ходе его азиатского турне, американский президент также заявил, что договорённость неизбежна, и, если Сеул готов на компромисс, то и он готов. Однако это заявление было воспринято как давление на Сеул с целью заставить его реализовать свой план инвестиций в США в размере 350 млрд долларов без внесения изменений. Администрация Ли Чжэ Мёна хочет сократить сумму и растянуть выплаты. В ожидании приезда Дональда Трампа министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван и его американский коллега Говард Лютник продолжили обсуждение тарифного соглашения в режиме видеоконференции. Они не смогли достичь договорённости.