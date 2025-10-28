Страны АТЭС стремятся достичь общей позиции в торговле

Photo : YONHAP News

Высокопоставленные должностные лица стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) работают над достижением общей позиции по вопросам стимулирования торговли и снижения барьеров. По данным оргкомитета, 28 октября в Кёнчжу завершилось заключительное совещание старших должностных лиц АТЭС. Его участники подготовили рекомендации, которые будут представлены на встрече министров, которая состоится 29 октября, а затем будут окончательно утверждены на саммите лидеров, который состоится 31 октября-1 ноября. В качестве председателя АТЭС этого года РК стремится достичь консенсуса с другими членами организации по принятию совместной декларации, охватывающей торговлю, цифровую трансформацию и другие общие вопросы, под девизом «Построение устойчивого будущего: связи, инновации, процветание». Декларация лидеров может быть принята только консенсусом при поддержке всех членов АТЭС.