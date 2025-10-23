СК сообщила об испытаниях крылатых ракет

Photo : YONHAP News

29 октября Северная Корея сообщила о проведении испытаний стратегических крылатых ракет класса «море-земля» в Жёлтом море. Крылатые ракеты, усовершенствованные для запуска с кораблей, были запущены вертикально и летели более 7.800 секунд по заданному маршруту над Жёлтым морем, чтобы уничтожить условную цель,- говорится в сообщении агентства ЦТАК. Другие подробности, включая дальность полёта, в сообщении не приводятся. За ракетными испытаниями наблюдал заместитель председателя Центрального военного совета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, который заявил, что Пхеньян «добился значительных успехов в практическом освоении ядерных сил». «Это продолжение учений по военному сдерживанию и проверке надёжности различных стратегических наступательных средств, а также демонстрация их возможностей противнику»,— заявил Пак Чон Чхон. «Наша ответственная миссия и долг - неуклонно ужесточать меры ядерного противодействия»,- добавил он. Северная Корея провела ракетные испытания в преддверии визита президента США Дональда Трампа в РК для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ранее Трамп выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в ходе визита. Привлекает внимание то, что о последних ракетных испытаниях сообщило только агентство ЦТАК. Газета «Нодон синмун» и другие СМИ, рассчитанные на жителей Северной Кореи, хранят молчание по этому поводу.