Министры иностранных дел и торговли АТЭС встречаются в Кёнчжу

Photo : KBS News

Министры иностранных дел и торговли 21 экономики-члена Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) собрались 29 октября в Кёнчжу. Двухдневная встреча проходит на фоне стремления к достижению общей позиции по ключевым инициативам, направленным на рост и совместное процветание, в условиях растущего протекционизма и ослабления мировой торговли. Участники встречи предпринимают усилия для выработки итогового документа предстоящего саммита лидеров АТЭС, который состоится 31 октября-1 ноября. Результаты их работы лягут в основу совместной декларации, которую РК намерена предложить в качестве страны-хозяйки саммита. Между тем, перспективы принятия такого документа остаются мрачными, поскольку участники АТЭС придерживаются разных, порой противоречивых взглядов на вопросы глобального порядка свободной торговли. Декларация лидеров может быть принята только на основе консенсуса и при поддержке всех членов АТЭС.