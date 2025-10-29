В третьем квартале у SK Hynix рекордная прибыль

Photo : YONHAP News

Операционная прибыль компании SK hynix в третьем квартале составила 11 трлн 383 млрд 400 млн вон (7 млрд 934 млн долларов), что на 61,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Квартальная операционная прибыль SK hynix впервые превысила 10 трлн вон. Выручка составила 24 трлн 448 млрд 900 млн вон (17 млрд 41 млн долларов), увеличившись на 39,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль увеличилась за тот же период на 119%, составив 12 трлн 597 млрд 500 млн вон (8 млрд 780 млн долларов). Столь благоприятные показатели стали возможны благодаря сегменту высокоскоростной памяти (HBM), ключевому компоненту искусственного интеллекта (ИИ). По данным аналитического агентства Counterpoint Research, во втором квартале этого года доля SK hynix составила 64% мирового рынке HBM по объёму продаж. За ней следует Micron - 21% и Samsung Electronics - 15%.