Ли Чжэ Мён: РК возглавит борьбу с протекционизмом

Photo : YONHAP News

«В то время, когда протекционизм и политика, ориентированная на национальные интересы, возрождаются, а выживание становится главной заботой, разговоры о сотрудничестве, взаимном росте и инклюзивном развитии могут показаться пустыми словами». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 29 октября на церемонии открытия саммита высших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Он отметил, что РК, являясь в этом году председателем АТЭС, стремится возглавить процесс многостороннего сотрудничества для противодействия растущему протекционизму. Южнокорейский лидер подчеркнул также важность сотрудничества в областях цепочек поставок и содействия инновациям, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Он напомнил, что на предстоящем саммите АТЭС южнокорейская сторона предложит инициативу «ИИ для всех».