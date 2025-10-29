РК и США подпишут соглашение о технологическом сотрудничестве

Photo : KBS News

РК и США подпишут соглашение, направленное на укрепление сотрудничества в области передовых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления и сети 6G. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского представителя, подписание соглашения состоится в рамках визита президента США Дональда Трампа в РК. От имени США соглашение подпишет начальник управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос,- сообщает Bloomberg. Документ предусматривает ужесточение экспортного контроля в сфере ИИ, снижение нормативных барьеров и упрощение использования данных. Соглашение направлено также на укрепление цепочек поставок в области биотехнологий и фармацевтики, повышение безопасности исследований, защиту достижений в области квантовых технологий, развитие сотрудничества в сферах космоса и телекоммуникаций.