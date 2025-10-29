В РК продолжается рост рождаемости

Photo : YONHAP News

Как сообщили 29 октября в национальном управлении данными, в августе этого года в РК родились 20.867 младенцев, что на 3,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. Число новорождённых растёт 14 месяцев подряд, начиная с июля прошлого года. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число рождений на одну женщину в течение её жизни, составил 0,77, увеличившись на 0,02 в годовом исчислении. В августе в стране зарегистрировано 9.449 браков, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку количество браков, которое является опережающим индикатором рождаемости, продолжает расти, ожидается, что положительная динамика рождаемости сохранится в ближайшее время. В августе умер 28.971 человек, что на 9,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Поскольку смертность превышает рождаемость, естественная убыль населения составила 8.104 человека.